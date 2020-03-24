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24.03.2020 - 14:43 | | DHA

Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

Burhaniye’de 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını polis karşılıyor

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, corona virüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ekmek, çay, şeker, gazete gibi temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Öğretmenler Mahallesi'nde oturan vatandaş, ATM’den para çekmek için 155 Polis hattını arayarak yardım istedi.

Eve gelen ekipler vatandaşa yardımcı olurken, çekilen para ve kartını da tutanakla teslim etti. Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşların yardım için 155, 156 ve 112 numaralı telefonları aramalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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