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01.02.2021 - 09:12 | | AA

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazılarının kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden 4'ü iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri işletmesinin internet sitesinde verilen bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 11.30'da yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

İzmir'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiAFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre ise saat 08.47'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü daha sonra 4.8 olarak revize edildi.
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