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04.11.2020 - 16:11 | | DHA

Bursa'da adliye önü karıştı! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da, cinsel istismar nedeniyle davalık olan aynı ailenin fertleri, duruşmanın çıkışında karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Kavgada 3 kişi bıçaklanarak 1'i de darbedilerek yaralandı. 9 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da adliye önü karıştı! Çok sayıda yaralı var

​Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Bursa Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aynı aileden bir kişiye cinsel istismarda bulunan tutuklu Savcı Aydın'ın 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına iki tarafın da yakınları katıldı. Dava için Muş'tan Bursa'ya gelen istismar mağdurunun yakınları Ramazan Aydın, Gıyasettin Aydın ve Behçet Aydın, duruşmanın ardından adliye çıkışında, Savcı Aydın'ın yakınları Cihat Aydın, Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın ile karşılaştı. İki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın bıçakla Gıyasettin Aydın, Ramazan Aydın ve Behçet Aydın'ı yaraladı. Kavgada Özbek Aydın da darbedilerek yaralandı.

Bursada adliye önü karıştı Çok sayıda yaralı var

Adliyede görevli polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından, hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Aydın'ın karın boşluğundan yaralandığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince Özbek Aydın ve Mehmet Şirin Aydın'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına aldı.

 

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