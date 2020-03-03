Bursa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, fuhuÅŸ yapan ve yaptÄ±ranlara yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, 5'i kadÄ±n 13 kiÅŸinin fuhuÅŸ ÅŸebekesi kurduÄŸunu ve kadÄ±nlarÄ± fuhÅŸa zorladÄ±klarÄ±nÄ± belirledi.

Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklÄ± adrese, dÃ¼nÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. YapÄ±lan operasyonda 5'i kadÄ±n 13 kiÅŸi ile birlikte fuhÅŸa zorlandÄ±klarÄ± belirlenen 20 kadÄ±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bursaâ€™daki ÅŸÃ¼phelilerin ikamet ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, 2 ruhsatsÄ±z tabanca ve oyuncak ayÄ± iÃ§erisine saklanmÄ±ÅŸ 20 bin TL ele geÃ§irildi.

ÅžÃ¼phelilerin mÃ¼ÅŸterilerle telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ÅŸifreli konuÅŸtuklarÄ±, mÃ¼ÅŸterilerin 'ÅŸeker var mÄ±?' diye sorarak anlaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



â€‹Emniyete getirilen 20 kadÄ±ndan 10'u saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, kadÄ±nlarÄ± fuhÅŸa zorlayan 13 kiÅŸinin ise iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.