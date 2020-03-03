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03.03.2020 - 16:57 | | DHA/AA

FuhuÅŸ çetesi çökertildi! Åžifreleri ortaya çÄ±ktÄ±...

Bursa merkezli 3 ilde yapÄ±lan fuhuÅŸ operasyonunda, 33 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. MÃ¼ÅŸterilerin, fuhuÅŸ Ã§etesi Ã¼yeleriyle, 'ÅŸeker var mÄ±?' gibi ÅŸifrelerle konuÅŸtuklarÄ± tespit edildi.Â

FuhuÅŸ çetesi çökertildi! Åžifreleri ortaya çÄ±ktÄ±...
Bursa'da fuhuÅŸ operasyonu!
Bursa'da fuhuÅŸ operasyonu!
Bursa'da fuhuÅŸ operasyonu!
Haberin TÃ¼m FotoÄŸraflarÄ±

Bursa Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, fuhuÅŸ yapan ve yaptÄ±ranlara yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda, 5'i kadÄ±n 13 kiÅŸinin fuhuÅŸ ÅŸebekesi kurduÄŸunu ve kadÄ±nlarÄ± fuhÅŸa zorladÄ±klarÄ±nÄ± belirledi.

Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en ekipler, Bursa merkezli Sakarya ve Ankara'daki 12 farklÄ± adrese, dÃ¼nÂ eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. YapÄ±lan operasyonda 5'i kadÄ±n 13 kiÅŸi ile birlikte fuhÅŸa zorlandÄ±klarÄ± belirlenen 20 kadÄ±n, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bursaâ€™daki ÅŸÃ¼phelilerin ikamet ve araÃ§larÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, 2 ruhsatsÄ±z tabanca ve oyuncak ayÄ± iÃ§erisine saklanmÄ±ÅŸ 20 bin TL ele geÃ§irildi.

ÅžÃ¼phelilerin mÃ¼ÅŸterilerle telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde ÅŸifreli konuÅŸtuklarÄ±, mÃ¼ÅŸterilerin 'ÅŸeker var mÄ±?' diye sorarak anlaÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

â€‹Emniyete getirilen 20 kadÄ±ndan 10'u saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ iÃ§in hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, kadÄ±nlarÄ± fuhÅŸa zorlayan 13 kiÅŸinin ise iÅŸlemlerinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan gümrük personeli ÅŸehit olduAÄŸrÄ±â€™nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilçesi Gürbulak sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda servis aracÄ±na yapÄ±lan roketli saldÄ±rÄ±da yaralanan gümrük personeli Özgür Kavastan ÅŸehit oldu.
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