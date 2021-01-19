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19.01.2021 - 18:06 | | DHA

Bursa'da korkunç olay! Ağabeyini 25 kez bıçakladı

Bursa'da tartıştığı kardeşi Semih Acarı (19) 25 kez bıçaklayarak, öldüren Fatih Acar (27), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da korkunç olay! Ağabeyini 25 kez bıçakladı

Olay, dün akşam İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi Bent Sokakta meydana geldi. Fatih Acar ile kardeşi Semih Acar, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih Acar, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşini 25 kez bıçakladı. Semih Acar, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olayın ardından, İznik Emniyet Müdürlüğüne giderek, teslim oldu.  Semih Acar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acar, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Fatih Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Acar' ın, emniyette verdiği ifadede neden tartıştıklarını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Fatih Acar, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

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