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26.03.2020 - 09:46 | | İHA

Bursa'da milyonluk tarihi eser operasyonu

 Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda, 1200-1300 yıllık olduğu tespit edilen milyonluk mozaik ele geçirdi.

İstanbul'da yaşayan E.A. isimli şahsın elinde bulundurduğu, yaklaşık 1200-1300 yıllık olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen "kadın figürlü mozaiği" satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti.

Yapılan operasyon sonucunda Gemlik Narlı Mahallesi'nde E.A., H.M., A.T., İ.U. ve İ.A. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler, 66x49 santim ebatlarındaki bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş 40x56 santim kadın figürlü mozaik tabloya el koydu. Şüphelilere cumhuriyet savcısının talimatıyla 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Bursa'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandıBursa'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
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