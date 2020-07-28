Bursa'da şok eden görüntü! Maskesiz ve mesafesiz bayram alışverişi

Kurban Bayramı öncesi Bursa'daki vatandaşlar, son hazırlıklarını tamamlamak için Tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti. Bayram öncesi alışveriş için sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı, bazı kişilerin maske takmadığı, bazılarının da maskeleri çenesinde tutarak dolaştığı görüldü.

'ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DİKKAT EDİYORUZ'

Kızıyla birlilkte alışverişe çıkan İlknur Çiçek, "Kızımı bırakacak yerim olmayınca onu da yanıma aldım. Alacaklarımı alıp evimize gideceğiz. Burası çok kalabalık. Elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz ama pek mümkün olmuyor" dedi. Ailesiyle birlikte bayram alışverişi yapan Serkan Doğan, hem ev hem de bayram için dışarı çıktıklarını belirterek, "Dışarısı çok kalabalık ve biz de yaklaşık 2,5 saattir alışveriş yapıyoruz. Bir saat daha alışverişe devam edip, eve gideceğiz. Sosyal mesafeye maalesef uyulamıyor çünkü dışarıda çok yoğun bir kalabalık var. Maskelerimizi çıkarmamaya dikkat ediyoruz" dedi.

'İNSAN ÇOK AMA ALIŞVERİŞ YAPAN YOK'

Tarihi Uzun Çarşı esnafı ise, geçen dönemlere kıyasla alışveriş yoğunluğunun az olduğundan yakındı. Çarşıda esnaflık yapan Elif Bayram da dışarıdaki kalabalığın işlerini etkilemediğini ve insanların sosyal mesafeyi unuttuğuna değinerek, “İşlerimiz pandemiden sonra durdu. Geçtiğimiz bayram bu bayrama nazaran daha iyiydi. Bu bayram dışarıda insan çok ama alışveriş yapan yok. İnsanlar koronavirüse rağmen gezmek için dışarı çıkıyor. Baktığınız zaman herkes maske takıyor ama hiç kimse sosyal mesafe kuralına uymuyor. Dışarıda kuru bir kalabalık var” ifadelerini kullandı.

'SIK SIK KAMPANYA YAPMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Uzun yıllardır tarihi çarşıda esnaflık yapan Şaban Olcay da vatandaşı çekmek için sık sık kampanya yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Sosyal mesafe kurallarına çok uyulamasa da maske kuralına herkes uymaya çalışıyor. Biz de müşterilerimizi bu konuda sık sık uyarıyoruz." diye konuştu.