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14.05.2020 - 12:55 | | DHA

Bursa'dan şok görüntü! Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Gelen bir son dakika haberine göre, Bursa’da, sokağa çıkma yasağına 2 gün kala halk, çarşı ve pazara akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti.

Bursa'dan şok görüntü! Sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Sokağa çıkma yasağına 2 gün kala şok manzara!
Sokağa çıkma yasağına 2 gün kala şok manzara!
Sokağa çıkma yasağına 2 gün kala şok manzara!
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İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta, Cuma günü saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bursa'da, yasağa günler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarları doldurdu.

Tarihi Kapalı Çarşı, Cumhuriyet Caddesi ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

 

 

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