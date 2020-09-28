Bursluluk sınav sonuçları erken açıklandı! MEB Bursluluk (İOKBS) sınav sonucu sorgulama ekranı...

Bursluluk sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıflar'ın katılım sağladığı ve 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Bursluluk sınavının ardından MEB tarafından yayımlanan kılavuzda sonuçların açıklanacağuı tarih olarak 28 Eylül Pazartesi günü işaret edilmişti. MEB sürpriz bir şekilde Bursluluk sınav sonuçlarını dün akşam saatlerinde adayların erişimine açtı. Adaylar Bursluluk sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve Doğum tarihi ile sorgulayabilecek

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SINAVA İTİRAZLAR NE ZAMAN YAPILABİLECE?

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (http://odsgm.meb.gov.tr) yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır