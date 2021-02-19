Bursluluk Sınavı başvuru 2021 | İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte son başvuru tarihi

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı Başvuru ve Uygulama kılavuzu Şubat ayı başında yayımlanmıştı. 2021 yılında sınava girecek öğrenciler başvuru işlemlerine devam ediyor. İşte Bursluluk Sınavı başvurusu ile ilgili merak edilenler.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen Bursluluk Sınavı için başvurular 8 Şubat'a başladı. Başvuru için son tarih 26 Şubat 2021.

BURSLULUK SINAVI 2021 NE ZAMAN?

2021 Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. Sınav giriş yerleri sınavdan bir hafta önce ilan edilecek.

Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

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