Bursluluk sınavı giriş belgesi (Sınav yerleri) açıklandı! İOKBS sınav konuları neler?

5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınav olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) için geri sayım başladı. Bugün ise sınav giriş belgeleri yayımlanırken hangi konuların çıkacağı araştırılıyor.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ

İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.

5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ

9, 10 VE 11. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ