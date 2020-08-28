28.08.2020 - 20:52 |
Bursluluk sınavı giriş belgesi (Sınav yerleri) açıklandı! İOKBS sınav konuları neler?
5 Eylül'de gerçekleşecek olan İOKBS sınavının bugün sınav giriş belgeleri açıklandı. Binlerce öğrenci sınava hazırlanmaya devam ederken bir yandan da sınav konularını araştırıyor. İşte detaylar...
5, 6, 7, 8'inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11'inci sınıfların devletten düzenli burs alabilmek için girdikleri sınav olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) için geri sayım başladı. Bugün ise sınav giriş belgeleri yayımlanırken hangi konuların çıkacağı araştırılıyor.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGELERİ
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
8. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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