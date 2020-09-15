Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Bursluluk sınavına katılan öğrencilerin merakı giderildi. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıfların 5 Eylül'de katılım sağladığı bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte MEB tarafından belirtilen o tarih...
5-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan Bursluluk sınavı başvuru işlemlerinden sonra sınav 5 Eylül'de uygulandı. Sınav günü sonrasında sonuçları için sabırsızlanan öğrenciler, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap aramaya başladı. 2020 Bursluluk sınavı kılavuzunda sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı paylaşıldı.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir
Bursluluk Başlangıcı
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar
Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.