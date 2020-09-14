Bursluluk Sınavı sonuçları 2020 nereden öğrenilir? MEB kritik tarihi duyurdu...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava giren yüzlerce öğrenci bu sorunun yanıtını merak ediyor. MEB, Bursluluk Sınavı sonuçları için tarihi açıkladı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

5 Eylül'de yapılan Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar kitapçıklara linke tıklayarak ulaşabiliyorlar.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.