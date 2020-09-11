Bursluluk Sınavı sonuçları için geri sayım! MEB 2020 İOKBS için kritik tarihi duyurdu...

2020 iOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 5 Eylül'de sınava giren öğrenciler heyecanla bu sorunun yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanan 2020 İOKBS Bursluluk Sınavı sonuçları için tarihi açıkladı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

5 Eylül'de yapılan Bursluluk Sınavının soruları ve cevap anahtarları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişime açıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar kitapçıklara linke tıklayarak ulaşabiliyorlar.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Eylül'de ilan edilecek. Sonuçlar meb.gov.tr'de duyurulacak.