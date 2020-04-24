Büşra İsminin Anlamı Nedir? Büşra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Büşra Arapça kökenli isimler arasında yer alır. Çok uzun zaman önce Türkçe'ye yerleşmiş olarak kız çocukları için değerlendirilen güzel isimlerden biridir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Büşra ismi ‘müjde, sevinçli haber’ anlamlarına geldiği görülüyor.

Büşra Ne Demek?

Büşra ismi pek çok değişik anlam üzerinden değerlendirilen adlardan biridir.

- Sevinçli haber, müjde,

- İncil'in bir ismi,

Kız çocukları için son dönemlerde en popüler hale gelmiş isimler arasında yer almaktadır. Pek çok ebeveyn kız çocukları için bu ismi verebilmek adına internetten araştırma gerçekleştirmektedir. Bu güzel isim hem tek başına kullanılabilir hem de farklı isimlerle güzel bir bütünlük sunabilir.

Büşra Kur’an’da Geçiyor mu?

Kız çocukları için Türkiye'de yer alan ve beğenilen isimlerden biri Büşra olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu ismin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Büşra ismi Kur'an'da geçer. Ayrıca Kur'an içerisinde birçok farklı ayette geçtiği söylenebilir. Bunlar içerisinde Bakara 97, Ali İmran 126 ve Enfal 10. ayetlerde yer almaktadır. Yeni doğacak olan kız çocuğunuz için bir isim arıyorsanız Büşra günümüzün en güzel adları içerisinde yer almaktadır.