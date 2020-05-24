Büyük şans! 'Balkondan bakıyordum, ses geldi...'

Olay, Feriköy Mahallesi Beyzade Sokak'ta saat 20.00 sıralarından meydana geldi. Sokak içerisindeki 6 katlı bir binanın en üst katındaki dairenin balkonundan beton ve tuğla parçaları koparak park halindeki bir otomobilin üstüne ve sokağa düştü. Gürültüyü duyan sokak sakinleri bir aracın üstünde beton parçaları olduğunu görüp durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı hemen güvenlik şeridi ile kapatıp toplanan kalabalığı uzaklaştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de merdiven yardımı ile balkonda kalan parçaları bulunduğu yerden aldı. Yaşanan olayda beton parçalarının düştüğü sırada kimsenin sokakta olmaması olası bir yaralanma veya ölüm olayının önüne geçti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda bir otomobilin tavanı, camları ve kaputunda maddi hasar meydana geldi. Otomobili zarar gören Hüseyin Savcı "Balkondan bakıyordum, ses geldi, baktım parçalar otomobilin üstüne düşmüş. Arabamızda hasar var. Arabayı görüyorsunuz. cam gitti, tavan gitti" diye konuştu.