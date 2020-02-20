20.02.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Büyükada davası karar için ertelendi
Büyükada’da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “silahlı terör örgütüne yardım etme” suçlarından yargılandığı dava karar için ertelendi.
İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Taner Kılıç’ın da arasında bulunduğu tutuksuz 4 sanık katıldı. Sanıklar, beraatlerini talep ederken, mahkeme, duruşmayı 3 Nisan’a erteledi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.