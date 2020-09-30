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30.09.2020 - 14:26 | | DHA

Büyükçekmece'deki 'seçmen usulsüzlüğü' davasına devam edildi

AK Parti’nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’yle ilgili Büyükçekmece’de usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de aralarında bulunduğu 20 sanığa açtığı davaya devam edildi.

Büyükçekmece'deki 'seçmen usulsüzlüğü' davasına devam edildi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanıklar katılmazken, taraf avukatları yer aldı. Duruşmada ayrıca 3 müşteki yer aldı. Mahkeme başkanı duruşmaya katılmaları için beyanı alınmayan müştekilere davetiye gönderildiğini söyledi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Müştekiler Vedat Öz, Müslüm Batmaz ve Engin Okur, 2019 yılının başlarında adres değişikliği yapmadıklarını, emniyete ifadeye çağırıldıktan sonra konuyla ilgili haberleri olduklarını ve Büyükçekmece’de ikamet etmediklerini ifade ettiler. Ayrıca müştekiler Nüfus Müdürlüğü’nde herhangi bir adres değişikliği formu imzalamadıklarını , olay nedeniyle şikayetçi olduklarını belirterek, duruşmaya katılmak istemediklerini dile getirdi.

Sanık avukatları beyanlarında eksik hususların giderilmesini isterken, savcı da dinlenmeyen müştekilerin dinlenmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti de dinlenmeyen müştekilere yeniden davetiye çıkarılmasına ve sahte olduğu iddia edilen belgelerin heyetçe bir sonraki celse incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, kamu görevlisi olan sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Nuraydın Sak, Adem Yazır, Başak Sancar, Mehmet Başaran, Erdem Sunaçoğlu, Argun Saygı, Şenay Güveç, Yonca Çebi, Sıtkı Bıçakçı, Ayşın Kuzucu ve Mehmet Özgür Samanlı ile kamu görevlisi olmayan sanıklar Ömer Çebi, Yusuf Akgün, Arif Akgün, Osman Doğan, Mecit Başalmaz, Talat Üstündağ ve Ayhan Ocakbaşı’nın “Zincirleme olarak resmi belgede sahtecilik’’, “Seçme yeterliliği olmayanların seçmen kütüğüne kaydı’’ ve “seçmen kütüğünün bozulması, çalınması veya yok edilmesi’’ suçlarından 4 yıldan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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