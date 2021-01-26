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26.01.2021 - 12:39 | | DHA

Caddebostan sahili 1 günde böyle oldu! Kamyon kamyon taşıyorlar

İstanbul Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizlendi. İşçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara doldurulup, kaldırıldı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili olan lodos her yıl olduğu gibi Caddebostan Sahili'ni kırmızıya bürüdü.  Dün, dev dalgalar nedeniyle yosunlar kıyı şeridine ulaşırken, yelken kulübünü de kapladı.

Bu sabah saatlerinde İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı kıyı temizleme ekipleri yosunları temizlemek için çalışma başlattı.

Temizleme çalışmalarında işçilerin topladığı yosunlar, kamyonlara dolduruldu.

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