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27.09.2020 - 12:06 | | DHA

Caddeye inen tilkiyi vatandaşlar görüntüledi

İstanbul Büyükçekmece'de, gece saatlerinde yerleşim alanlarının da bulunduğu caddeye inen bir tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Caddeye inen tilkiyi vatandaşlar görüntüledi

Dün gece saatlerinde Büyükçekmece'nin Güzelce Mahallesi'nde yerleşim alanlarının da bulunduğu caddeye tilki indi.

Yaklaşık 1 dakika boyunca çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden çevrede dolaşan tilki, daha sonra da ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Yola inen hayvanı gören vatandaşlar ise cep telefonlarının kameraları ile tilkiyi gözden kaybolana kadar saniye saniye kaydetti.

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