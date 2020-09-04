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04.09.2020 - 10:41 | | DHA

Çaldığı araçla polis evi önünden geçerken yakalandı

Adıyaman’da, aynı yaştaki suç ortağı D.C. ile birlikte çaldığı hafif ticari araçla, polis evi önünden geçmek isteyen M.N.D. (16) nöbet tutan polislerin şüphelenmesi üzerine yakalandı.

Çaldığı araçla polis evi önünden geçerken yakalandı

Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yılmaz Alagöz'ün iş yerine sabah saatlerinde giren M.N.D. ve D.C., dizüstü bilgisayar ile park halindeki 06 BAD 357 plakalı hafif ticari aracı alıp, kaçtı. Daha sonra arkadaşından ayrılan M.N.D., çalıntı araçla Siteler Mahallesi'ndeki Polis Evi'nin önünden geçmek istedi. Ancak nöbet tutan polisler, yaşı küçük şüphelinin kullandığı aracı, şüphe üzerine durdurdu. Çağrılan trafik polisleri, hafif ticari aracın çalıntı olduğunu belirledi. M.N.D. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Polis, iş yerinden çalınan dizüstü bilgisayarla kayıplara karışan D.C.'yi arıyor.

 

 

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