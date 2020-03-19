Çaldıkları greyder ve dorseyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandılar!

Batmantaş köyündeki gölet inşaatının şantiyesinden, cumartesi günü, greyder ile kamyon dorsesi çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelilerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çalıntı araçların, internet üzerinden 'Satılık evraksız greyder' notuyla satışa çıkarıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla 6 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
'Otomobilde hasta var' diye yolu açtırdılar! Gerçek çok farklı çıktıİstanbul Ümraniye'de bankadan para çeken bir kişiyi takip ederek 400 bin lira çaldıktan sonra kaçan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kaçarken kırmızı ışık engeline takıldıkları anlarda araçtan inerek "Arabada hasta var" diyerek yolu açtırmaları güvenlik kameralarına yansıdı.