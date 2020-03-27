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27.03.2020 - 16:58 | | DHA

Cami avlusunda namaz kıldılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dünyayı saran corona virüs tehlikesine karşı aldığı önlemlere aldırmayan bir grup cami avlusunda namaz kıldı.

Cami avlusunda namaz kıldılar

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın corona virüs önlemleri kapsamında iki haftadır cuma namazı camilerde kılınmıyor.

Ancak Esenyurt'ta bulunan Serhan Tirit Camii'ne gelen bir grup içeriye giremeyince cuma namazını avluda kıldı. Grup namazın ardından camiden ayrıldı.

Cami avlusunda namaz kıldılar

Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.
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