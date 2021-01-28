MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Camide kumbaradan para çalan çift yakalandı!
ABONE OL
28.01.2021 - 15:31 | | AA

Camide kumbaradan para çalan çift yakalandı!

Van'da girdikleri camide makasla bağış kumbarasını açıp, içindeki parayı çalarken, güvenlik kamerasına yakalanan çift, polis ekiplerince 27 saatlik görüntü kaydı incelenerek yakalandı.

Camide kumbaradan para çalan çift yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak'ta  Seyrantepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ndeki hırsızlık  olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri,  bölgedeki 8 güvenlik kamerasının kaydettiği 27 saatlik görüntüleri izledi.

İncelemeler sonucu eşkalleri belirlenen A.K. ve T.Ö. düzenlenen  operasyonla yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

Bodrum’da fırtına ve dolu kabusuMuğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sabah gürültülü bir sesle uyanan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağış nedeniyle 6 araç zincirleme kaza yaparken, bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu bir araç altında kaldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

Son dakika: Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme! 'Korsanlar irtibat kurdu'

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonunda 3 gözaltı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet