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20.09.2020 - 10:13 | | İHA

Camiden çorap çaldı! Kamerayı son anda fark etti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir hayırsever tarafından camiye ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çorapların cam dolaptan çalınma anı kameralara yansıdı.

Camiden çorap çaldı! Kamerayı son anda fark etti

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Pazar Camii'ne bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çoraplar çalındı. Camiye giren bir genç, etrafa bakındıktan sonra cebinden çıkardığı poşete çorapları doldurup camiden çıktı. Çorapları alan genç, camiden çıkarken kamerayı son anda fark ederek ellerini açıp kameraya adeta 'Ne yapayım' der gibi hareket yaptı. Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan cami görevlisi, "Birbirimize destek olmamız gereken böyle zor bir zamanda gençlerimizin böyle şeyler yapması bizleri üzüyor. Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Gelip bana söylese hepsini verirdim" dedi.

 

"Sucukta hile anlaşılmıyor"GIDA Mühendisleri Odası (GMO) İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, sucuğun içerisine hilenin karıştırıldığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Toprak, "Sucuğun hilesi ne yazık ki gözle algılanmıyor. Pişmemiş bir sucuk kesildiği zaman içerisindeki yağların mozaik olarak dağılmış olması gerekiyor" dedi.
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