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21.09.2020 - 13:55 | | DHA

Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne başlandı. Söküm işleminin başlandığını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı.

Çamlıca Tepesi'ndeki bu görüntü tarih oluyor! Resmen başladı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde radyo yayınları başladı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı.

Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

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