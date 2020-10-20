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20.10.2020 - 17:58 |

Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde at çiftliği çalışanı ile yanında at binen turist, ağaca iple asılı erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden Hasan E. (23) adına ait kimlik çıktı.

Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı!

Sorgun Mahallesi'ndeki at çiftliğinde ata binen turist ile yanında çiftlik çalışanı, çamlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi buldu. Çiftlik çalışanı, yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı aramalarını istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yola yaklaşık 60 metre mesafedeki çam ağacına asılı erkek cesedinin üzerinde Hasan E. adına ait kimlik buldu.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.

 

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