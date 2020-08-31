Can kaybı 10’a yükseldi

Doğankent ilçesindeki dere yatağında bulunan cesedin Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli’ye (31) ait olduğu belirlenirken, selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi. Şehidin acı haberi, memleketi Adana’nın Tufanbeyli ilçesindeki Doğanlı Mahallesi’nde oturan annesi Nilüfer ile babası Ali Variyenli’ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Variyenli’nin, bugün düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini, kayıplar bulunana kadar da devam edeceğini söyledi.

‘Gömülü olabilirler’

Osmaniye köyünde otomobilleri ile sele kapılan Davut ile eşi Emine Akgün çiftinin bulunması için çalışmalar sürerken, bölgede ablası ve eniştesi için umutlu bekleyişini sürdüren Süleyman Karakılıç, “Yeğenimi İstanbul’a defnettik. Görevliler Çember gittikçe daralıyor diyorlar. Yüzeyde değil, gömülü oldukları tahmin ediliyor. Kepçeler ve ekipler çalışıyor. İnşallah bulacağız” dedi. Kayıp çiftin kızları Betül Akgün’ün cuma günü cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kemal Akar defnedildi

Sel sonrası kayıp olarak aranan ve önceki gün cansız bedeni Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan Kemal Akar için dün Kuşluhan köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akar’ın eşi Zeynep Akar, çocukları ve yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Babasının cenazesinin bulunmasına bile sevindiklerini, en azından bir mezarının olacağını söyleyen Sinem Akar, bakanlara teşekkür ederek, “Sizler olmasaydınız hiçbir şey yapamazdık” dedi. Dört çocuk babası Kenan Akar, aile kabristanlığında toprağa verildi.

KÖYÜ TERK EDİYORLAR

İncelemelere göre 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte ise selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma sürdürülüyor. Bakanlıkların koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılıyor. İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleriyle sürdürülüyor. Kentte selin vurduğu köylerdeki hasar alan evlerini boşaltanlar, güvenli yerlerde sağlanan kira desteği ile yeni yaşamlarını kurmaya çalışıyor. Kimileri ise yakınlarının yanına yerleşiyor.

Avluca köyünde inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasar gören, oturulamayacak durumda olan evlerin yıkılacağını, kira ve taşınma yardımının da hızlıca yapılacağını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de köy sakinlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.