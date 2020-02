Can Koçkan kimdir, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu ile fotoğrafları internere sızan DJ Can Koçkan kaç yaşında?

Can Koçkan kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi olan Can Koçkan, Aslı Bekiroğlu'nun telefonunun hacklenmesinin ardından arama motorunda en fazla aratılan isimler arasında yer aldı. Dj Can Koçkan kimdir, kaç yaşında sorularına yanıt arayan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'ın birlikte yer aldığı fotoğraflar sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı. Peki Can Koçkan kimdir?

CAN KOÇKAN KİMDİR?

Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğu şehirde başladı eğitim hayatına, 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Can Koçkan, 2016 yılında üniversitede okurken kim milyoner olmak ister adlı yarışma programına katıldı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.

Can Koçkan 1.75 boyunda ve 70 kilodur.