Çanakkale açıklarında 29 mülteci kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan lastik bot içerisindeki grup, Ayvacık sahillerinden denize açıldı. Lastik bottaki 29 kaçak göçmen bir süre sonra Türk sahil güvenlik ekiplerine yardım çağrısında bulundu.
Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
İncekum Plajı, temiz, duru, masmavi denizi ve altın rengi incecik kumuyla tropik adayı andırıyorMuğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, masmavi, temiz, duru denizi ve altın rengindeki incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan plajın işletmecisi Cemal Bingöl, "Sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü önlemi alarak hizmetimize devam ediyoruz" dedi.