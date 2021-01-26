MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı
ABONE OL
26.01.2021 - 15:15 | | İHA

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Çanakkale’de, define aradığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de 4 define şüphelisi yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında Çanakkale Merkez Kızılkeçili köyü mevkii ormanlı alan içerisindeki park halinde bulunan bir araçtan şüphelenerek bölgeyi araştırmaya başladı. Araştırmalar neticesinde ellerinde dedektörle arama yaptığı tespit edilen C.K., U.F., B.A. ve Ş.E. isimli şahıslar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç ve üst taramasında; 1 adet Glock marka 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 13 adet 9 mm çaplı fişek, 2 Adet dedektör, 1 adet portatif G-Pointer (Lazer noktalayıcı), 1 adet dedektör başlığı, 1 adet kulaklık, 1 adet batarya, 1 adet şarj adaptörü ve 1 adet keser ele geçirildi.

Silah ve diğer malzemelere jandarma tarafından el konulurken, 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaldırımda yürüyen vatandaş ezilmekten saniyelerle kurtulduKocaeli’nin Derince ilçesinde sokakta yürüyen vatandaş, otomobille çarpışarak kaldırıma çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

30 kişiyi dolandırdı! Mağazada kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı

30 kişiyi dolandırdı! Mağazada kıyafetlerini değiştirdiği ortaya çıktı

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

Bitcoin miras kalırsa vergisi var mı?

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

2022'ye kadar beklemek zorundalar!

Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a hapis istemi

Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan’a hapis istemi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet