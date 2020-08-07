MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
ABONE OL
07.08.2020 - 16:37 | | DHA

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkele’nin Biga ilçesinde, ‘Roket’ isimli uyuşturucu köpeği ile birlikte şüpheli M.U.’ya ait ev ve bahçede arama yapan ekipler, saksılarda yetiştirilen 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda şüpheli, gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabiga beldesi Aksaz köyünde şüpheli M.U.’nun, evi ve bahçesinde kenevir ektiği ve uyuşturucu madde sattığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheliye ait, ev ve bahçede uyuşturucu madde arama köpeği Roket ile birlikte yapılan arama sonucu, saksılarda yetiştirilmiş 40 kök kenevir bitkisi ile 1 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkileri imha edilirken, kubar esrara el konuldu. Şüpheli M.U. gözaltına alındı.

 

İslam Memiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını değerlendirdiProf. Dr. Kerem Alkin, Prof. Dr. Kadir Tuna, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ve Prof. Dr. Sefer Şener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili açıklamalarını CNN Türk'te Semiha Şahin'e özel değerlendirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Memur, emekli, işçi milyonları kapsıyor! Her şey değişti, 450 lira...

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Pentagon'dan korkunç rapor! Zorla alıkoyuyorlar

Karantina olan iller, ilçeler, köyler, yerler 7 Ağustos 2020! İşte İçişleri Bakanlığı karantina açıklaması...

Karantina olan iller, ilçeler, köyler, yerler 7 Ağustos 2020! İşte İçişleri Bakanlığı karantina açıklaması...

Sıradaki Haber