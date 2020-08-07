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07.08.2020 - 09:51 | | DHA

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.’nın uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla, A.A. Kangırlı köyünde geçici olarak ikamet ettiği belirlenen evde yakalandı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, 25 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A’nın jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

 

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