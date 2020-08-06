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06.08.2020 - 16:45 | | DHA

Çankırı Valisi Ayaz: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Ayaz, "Bayram, gördüğümüz kadarıyla istediğimiz gibi geçmedi. Etkilerini hem biz hem Türkiye olarak göreceğiz. Vatandaşlarımızın hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için lütfen kurallara uyalım" dedi.

Çankırı Valisi Ayaz: Bayram, istediğimiz gibi geçmedi

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda, 81 ilde yapılan koronavirüs denetimi Çankırı'da da Vali Abdullah Ayaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kent merkezinde alışveriş merkezlerini ve esnafı dolaşan Vali Ayaz, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu. Denetimlerle ilgili açıklamada bulunan Ayaz, "Bu toplu denetimle denetim bitmiyor. Önümüzdeki süreçte denetimler devam edecek. Şu an amacımız kimseye ceza yazmak değil. Denetimleri bunun için yapmıyoruz. Biz denetimleri vatandaşın sağlığının korunması için yapıyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLERLE YAŞAYACAĞIZ'

Vali Ayaz, yaklaşık 6 aydır pandemi sürecinde olunduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Hayatımız yaklaşık 6 aydır zor bir şekilde maskeli, mesafeli gibi tedbirlerle devam ediyor. Ama belirli bir aşamaya getirdik. İnşallah hedefimiz, tekrar durum kötüleşmeden, vaka sayıları çok fazla artmadan kontrol altına alınarak aşı veya ilaç bulunup pandemi tamamen söndürülene kadar devam ettirmek. Onun için vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen tedbirlere uyalım. Alınan tedbirler virüsle mücadele için. Onun için vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmasını tabi ki istiyoruz. Bir süre daha bu tedbirlerle yaşayacağız. Tablo istediğimiz durumda değil. Benim görmek istediğim, hedeflediğim noktada değil. Sayı verince rehavet oluşuyor. İstediğimiz noktaya çekmek için gayret gösteriyoruz. Bayram, gördüğümüz kadarıyla istediğimiz gibi geçmedi. Onun etkilerini hem biz hem tüm Türkiye olarak göreceğiz. Vatandaşlarımızın hem kendi hem de sevdiklerinin sağlığı için tekrar rica ediyoruz; lütfen kurallara uyalım. Özellikle maske ve mesafe."

Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
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