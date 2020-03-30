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30.03.2020 - 14:38 | | DHA

Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı!

Çankırı Valiliği'nden, corona virüs tedbirleri kapsamında Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyünün, giriş çıkışlara kapatıldığı açıklandı.

Çankırı'da bir köy daha karantinaya alındı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şabanözü Kamış köyüne, 23.03.2020 tarihinde İstanbul'dan bir aile gelmiştir. 29.03.2020 Pazar günü aileden bir kişi yüksek ateş ve öksürük şikâyeti nedeniyle başvurmuş ve aile 112 ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştır. ​Şabanözü Kamış köyü, bu aileye yapılan testler sonuçlanıncaya kadar giriş çıkışlara kapatılmıştır" denildi.

 

 

İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.
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