Çankırı’dan sonra şimdi de Kütahya! 2 bölge karantinaya alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde, şehir dışından cenazeye gelen bir kişinin dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu. Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken, sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı. Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken, kurallara uyulması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA'DA DA BİR KÖYDE CORONA VİRÜS KARANTİNASI

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada corona virüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin” denildi.

Karantina nedeniyle köye giriş çıkışların kapatıldığı belirtildi.

DOĞU KARADENİZ'DE 2 KÖY DAHA KARANTİNAYA ALINDI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili köyü ile Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Yukarı Kulaca köyü corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Artvin'in Borçka ilçesi Cami Camili köyü, 65 yaş ve üzeri nüfusun fazla olması nedeniyle karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkış noktalarında önlem alırken, cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar, evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılıyor. Bu arada Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünden geçen Ardahan bağlantı yolu da tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ardahan'a gitmek isteyenler, Şavşat-Ardahan karayolunu kullanacak.

CORONA VİVÜS HASTASI İLE TEMASI BELİRLENDİ

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyü, Kocaeli'den gelen bir kişinin corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasının belirlenmesi üzerine karantinaya alındı. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kocaeli ilinden gelen bir vatandaşımızın bu ilde corona virüs pozitif bulgusu bulunan bir kişiyle teması tespit edildiğinden Yukarı Kulaca köyünde karantina tedbiri alınmıştır" denildi.

Doğu Karadeniz'de daha önce de Rize'de merkeze bağlı Kendirli beldesi ile yakınındaki 4 köy karantinaya alınmıştı.