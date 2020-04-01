Canlı corona virüs haritası! Türkiye ve dünyada corona virüs yayılımını corona haritası üzerinden takip et

Corona virüs dünya üzerinde binlerce insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde Çin'de ortay çıktıktan sonra kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan ve hızlı can kayıplarının yaşanmasına neden olan corona virüs nedeniyle bugüne kadar açıklanan resmi vaka sayısı 860.181 olarak biliniyor. Her geçen dakika yeni vaka ve ölüm sayıları yenileniyor. Bugüne kadar açıklanan resmi rakamlara göre dünya üzerinden 42.345 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İşte corona virüsünden son gelişmeler...

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 42 bin 345e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 42 bin 345e, virüs bulaşan hasta sayısı ise bir milyon kişiye yaklaşarak, 860 bin 181e yükselirken; 178 bin 359 kişi de tedavi edildi.

CANLI CORONA VİRÜS HARİTASI VAKA VE ÖLÜM SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalyada hızla yayılan virüs, Avrupanın da salgında merkez üssü haline gelmesine neden oldu. İtalyada hayatını kaybeden kişi sayısı 12 bin 428e yükselirken; vaka sayısı da 105 bin 792ye çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 898E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 898e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 44 bin 605e çıktığını bildirdi.

ABD'DE VAKA SAYISI 189 BİN 624

ABDde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çini ve İtalyayı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABDde, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPADA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalyada hızla yayılmasının ardından Orta Avrupadaki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanyada vaka sayısı 71 bin 808e yükselirken; 775 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransada 52 bin 836 kişide virüs tespit edildiği ve 3 bin 532 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanyada vaka sayısı 95 bin 923e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 464e çıktığı bildirildi. İngilterede ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 1793e, vaka sayısının da 25 bin 481e çıktığı belirtildi.