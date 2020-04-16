Cantık nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta cantık tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Cantık tarifi bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler tarafından yapılıyor. Ekranları başında olan izleyiciler ise Gelinim Mutfakta programında yapılan yemek tarifini ve malzemelerini araştırmaya başladı. Peki cantık nasıl yapılır? İşte cantık tarifi ve malzemeleri...

CANTIK (BURSA USULÜ) / 50 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ.

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (10 gram)

1 yemek kaşığı toz şeker

5 su bardağı un

yarım su bardağı süt

çeyrek su bardağı ayçiçek yağı

1 adet yumurta beyazı

1 yemek kaşığı tuz

Hamuru Toparlamak için Malzemeler

1 su bardağı un

Kenarlarına Sürmek için Malzemeler

1 adet yumurta sarısı

Kıymalı Harcı için Malzemeler

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan – küçük küp doğranmış

1 adet kapya biber – küçük küp doğranmış

2 adet yeşil köy biberi – küçük küp doğranmış

2 adet domates – küp doğranmış

çeyrek demet maydanoz – ince kıyılmış

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 tatlı kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kimyon

2 – 3 yemek kaşığı su

CANTIK YAPILIŞI

Hamuru için;

Bir karıştırma kabında maya, toz şeker ve ılık suyu karıştırın.

Mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin.

Ayrı bir karıştırma kabının içerisine unu koyun ve ortasını havuz olacak şekilde açın.

İçerisine beklettiğiniz mayalı harç, süt, ayçiçek yağı ve yumurta beyazını ekleyip önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle yoğurun.

Kenarlarından tuzu ilave edin ve tezgahın üzerine alıp yoğurmaya devam edin.

Yoğurduğunuz hamuru karıştırma kabının içerisine alıp ağzı kapalı bir şekilde 1 saat bekletin.

İç harcı için;

Kıymalı harcın tüm malzemesini bir kapta karıştırın.

Suyunu kıvamına göre ekleyebilirsiniz.

Birleştirmek için;

Mayalanan hamurdan 6 tane beze çıkartın ve unlu tezgahta bezeleri yuvarlayın.

Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine birbirlerine yapışmayacak uzaklıkta dizin.

Elinizi yağlayın ve her bezeyi kenarları yüksek kalacak şekilde parmaklarınızla açın.

Kıymalı harcı hamurların ortasına koyun ve kalın olan kısımlara gelmeyecek şekilde yayın.

Bir fırça yardımıyla yumurta sarısını hamurların kenarlarına sürün.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 – 25 dakika pişirin.

Piştikten sonra 10 dakika dinlendirin ve servis edin.