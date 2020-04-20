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20.04.2020 - 13:36 | | DHA

Çapa makinesine bacağını kaptırdı! yardım eden eşi de yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bahçe çapaladığı makineye bacağını kaptıran Ekrem Demiral (62) ile onu kurtarmak isterken kolunu kaptıran eşi Naziker Demiral (56) yaralandı.

Çapa makinesine bacağını kaptırdı! yardım eden eşi de yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Naziker Demiral ile birlikte muz bahçesine giden Ekrem Demiral, çapa yaparken tarım aracının kontrolünü kaybetti. Demiral, sol bacağını makinenin dişli kısmına kaptırdı. Durumu fark eden Naziker Demiral da eşini kurtarmak için hamle yaptı. Bu sırada Naziker Demiral da sağ kolunu makineye kaptırdı. Demiral çifti yaralandı.

Çevre bahçelerde çalışan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demiral çifti, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

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