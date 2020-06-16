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16.06.2020 - 10:31 | | DHA

Çapa makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Giresun’un Bulancak ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan Ramazan Şimşek (16), hayatını kaybetti.

Çapa makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Olay, dün akşam Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Şimşek, elle kullanılan çapa makinesinin devrilmesiyle altında kaldı.

Çapa makinesi vücudunda kesiklere neden olan Şimşek, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ramazan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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