Çarşamba günü sonbahar geliyor

Eylül ayının sonuna gelmemize rağmen yazdan kalma günler yaşıyoruz. Ancak İstanbul’a çarşamba gününden itibaren beklenen sonbahar ve yağışlar geliyor. Hava sıcaklıklarının 5 ile 7 derece arasında düşeceğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “Çarşambadan itibaren sıcaklıklar 23-24 dereceye kadar inecek ve bununla birlikte yağmur gelecek” dedi. Şen, “Türkiye’de artık yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı iklime doğru gidiyoruz. Böyle olunca da kuraklık ön plana çıkıyor. Yaz yağmurları çok önemli değildir içme suyu açısından. Sonbaharı ekim ayında yaşayacağız. 1 Ekim suyun yılbaşısıdır” dedi. Belediyelerin yağmur sularını toplaması gerektiğini belirten Şen, “Biz buna yağmur hasadı diyoruz. Artık Türkiye’nin su için buna endekslenmesi lazım. Özellikle büyük şehirlerde su talebi arttı. Barajlardaki su, bu talebe yetemez” dedi.