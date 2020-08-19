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19.08.2020 - 13:57 | | İHA

Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası!

Son zamanlarda gençler arasında popüler olan elektrikli scooter sebebi ile Eskişehir'de meydana gelen kazada anne ile minik kızı yaralandı.

Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası!

Olay 2 Eylül Caddesinin üzerindeki çarşı tramvay durağı yakınlarında gerçekleşti. Üniversite tercihi için Kırıkkale’den Eskişehir'e gelen 3 genç elektrikli scooter kullanırken, aralarından biri çocuklarıyla yol kenarında bekleyen 35 yaşındaki anne E. A. ve 3 buçuk yaşındaki kızı E.A.’ye çarparak yere düşürdü. Meydana gelen kazada anne ve kızı çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.

Yaşanan olaydan sonra çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı anne ve kızını Osmangazi Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı incelerken, anne E.A. gençler hakkında şikâyetçi olmadığını belirtti. Ancak, kazaya sebep olan 18 yaşındaki ismi öğrenilemeyen gencin ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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