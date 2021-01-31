Çatı uçtu, hayvanlar telef oldu... Fırtına vurdu

Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 12 servi ağacı sökülerek ana yola devrildi, ağaçlardan biri bir evin garajının üzerine düşerek garajdaki 2 aracın hasar görmesine neden oldu.

GAZİMAĞUSA'DA ÇATILAR UÇTU, ARAÇLARA ZARAR VERDİ

Gazimağusa bölgesinde bir evin kiremitleri söküldü, bir ağılın sacdan yapılmış çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı uçtu. Yol kenarında bulunan büyük reklam panosu sökülerek zarar gördü.

İSKELEDE AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ

İskele bölgesinde ise bir ağılın sacdan mamul çatısı şiddetli rüzgârdan dolayı söküldü. Ünimar Çemberindeki aydınlatma direği ise yol içerisine devrildi. Elektrik direği, polis, KIB-TEK ve İskele Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

GAZİKÖY'DE AĞAÇ ANAYOLA DEVRİLDİ

Lefkoşa bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ise bir servi ağacı sökülerek Gaziköy bölgesinde anayol içerisine devrildi. Devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

FIRTINADA HAYVANLAR TELEF OLDU

KKTC Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün akşamki doğal afetten dolayı birçok bölgedeki çiftliklerde de büyük zararlar oluştuğunu ve birçok hayvanın telef olduğunu açıkladı.

Naimoğullarının açıklamasına göre fırtınadan dolayı Kumyalı köyünde 10 küçükbaş, Gaziköyde de 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

HAYVANLAR ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Naimoğluları ayrıca Doğan Küçükoğlu'na ait 7 büyükbaş hayvanın da elektrik tellerinin kopmasından dolayı elektrik akımına maruz kalarak telef olduğunu bildirdi.

BAŞBAKAN AFET BÖLGELERİNİ GEZDİ

KKTC Başbakanı Ersan Saner, dün akşamki fırtına ve şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenen Yeniboğaziçi bölgesinde incelemelerde bulunarak hasarın karşılanması için gereken desteği vereceklerini açıkladı.

Başbakan Saner, fırtına ve şiddetli yağışın bölgede çok ciddi hasar yarattığını, hasar tespiti için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Lefkede dün akşam yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneşten yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı etkilenen bölgeler hakkında detaylı bilgi alan Evren, daha sonra fırtınanın en çok hasara yol açtığı Gemikonagi Sanayi bölgesinde incelemelerde bulundu.

Gemikonağı Sanayi bölgesinde bölge sakinleri ile bir süre görüşüp, vatandaşla sohbet eden Bakan Evren, bölgedeki zararın tespiti ve yaraların sarılması için gerekli çalışmanın yapılacağını ifade etti.