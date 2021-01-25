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25.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Çavuşoğlu: Kaçırılanlar için temas başlatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğrayan geminin Gabon karasularında olduğunu, kaçırılan Türk vatandaşlarının kurtarılması için ise temasların başlatıldığını belirterek, “Vatandaşlarımızı kaçıran bu haydutlar, korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar” dedi.

Çavuşoğlu: Kaçırılanlar için temas başlatıldı

Çavuşoğlu, saldırıya uğrayan Mozart’a ve mürettebata ilişkin gelişmeleri NTV’de katıldığı canlı yayında anlattı. Türkiye’nin Gabon nezdindeki Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız’ın Port Gentil’e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Diğer taraftan kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılması için de gerekli temasları tüm ülkelerle başlattık” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, geminin sahibi şirketin de gerekli tüm çalışmaları yürüttüğünü, hukukçular, sigorta şirketleri ve gemiye personel sağlayan şirketle de temasta olduklarını aktardı. Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızı kaçıran bu haydutlar, korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Bunlar belli bir zaman geçtikten sonra arayıp taleplerini iletiyorlar. Ama her türlü hazırlık ve çalışma yapıldı” dedi.

 

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