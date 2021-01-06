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06.01.2021 - 15:28 | | DHA

Çaya elektrik verilince yüzlerce balık telef oldu

Tunceli’de Pülümür Çayı’na elektrik verilmesi nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Daha önce de aynı noktada suya elektrik verilmesi sonucu yüzlerce balık telef olmuştu.

Pülümür ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kırmızıköprü köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce, balık avlamak amacıyla yüksek gerilim hattından elektrik çekilerek Pülümür Çayı'na verildi. Aralarında kırmızı benekli alabalık da olan yüzlerce balık telef oldu. Olayı fark eden köy sakinleri duruma tepki göstererek, suya elektriği verenlerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

Çaya elektrik verilince yüzlerce balık telef oldu

'BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ'

Yüzlerce balığın telef olduğunu belirten köy halkından Ümit Bayram, "Doğamızdan ne istiyorlar anlamıyorum. Kendini bilmez insanlar suya elektrik vermişler. Bunu yapanlar insan değildir. Buraya biri gübre, biri çöp döküyor, biri de elektrik veriyor. İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Baksanıza balıkların derisi yanıp gitmiş. Balığı bir iki tane tutar yersin ama bu neyin nesidir? Bu balığın neslini tüketeceksiniz. İki senedir bu durum yaşanıyor. Bu sene de iki kere yaşandı. Bizim gördüğümüz yerde bu kadar balık var. Su da akıntı olduğu için ölü balıklar 7 kilometreye kadar aşağıya gidiyor" dedi.

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