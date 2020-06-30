MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çaykovski 1812 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
30.06.2020 - 22:18 |

Çaykovski 1812 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Çaykovski 1812 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

Çaykovski 1812 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Çaykovski 1912 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir?

TOP PATLAMASI









 

    Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik aşı için 2022 tarihini işaret ettiSağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Aşı için öngörülen süre 2022 gibi duruyor. Biz tabi inşallah o dönemlere kalmayız." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çaykovski 1912 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster

    Çaykovski 1912 Üvertürü adlı eserinde hangi sese yer vermiştir? Kim Milyoner Olmak İster

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Kız kardeşlerin biri 119, diğeri 101 yaşında! Uzun yaşamın sırrını anlattılar

    Kız kardeşlerin biri 119, diğeri 101 yaşında! Uzun yaşamın sırrını anlattılar

    Sıradaki Haber