Ceketiyle başını kapatıp, çaldı!

Olay, Antalya Gebizli Mahallesi’nde dün saat 12.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda park halindeki elektrikli bisikleti gören 2 şüpheliden 1’i kapıda bekledi, diğeri ise bisikletin yanına gitti. İçeriye giren şüpheli güvenlik kamerasını fark edimce kırmızı ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle başını kapatarak demir kapıda beklemeye başladı.

İçeriye giren şüpheli, elektrikli bisikletin direksiyonunu tutarak ilk olarak etrafını kolaçan etti. Daha sonra bisikleti bulunduğu yerden çıkaran şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.