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10.09.2020 - 17:37 | | DHA

Çekmeköy'de bıçaklı, sopalı kavga! 3 kişi yaralandı

İstanbul Çekmeköy'de iki grubun bıçaklı sopalı kavgasında 3 kişi yaralandı. Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Çekmeköy'de bıçaklı, sopalı kavga! 3 kişi yaralandı

Olay dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopalarında kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Darp edilerek ve bıçaklanarak yaralanan Sinan Ç., Osman Ç., ve İlker Ç. hastaneye kaldırılırken, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olaya karışan Engin S., Nihat S., Oktay S., ve Emrah S., 'yi gözaltına aldı.

 Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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