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21.03.2020 - 15:17 | | DHA

Cenaze arabasına sığmayan boş tabutu yol kenarında unuttular

Niğde'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu.

Cenaze arabasına sığmayan boş tabutu yol kenarında unuttular

Bor ilçesi Başpınar Mahallesi'nde, yol kenarında tabut olduğunu görenler polise haber verdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olan tabutun kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonunda da tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı. Almanya'dan içinde cenazeyle getirilen tabutun, cenaze aracına sığmadığı, bunun üzerine cenazenin başka bir tabuta aktarılıp defin için götürüldüğü, boş kalan tabutun ise bulunduğu yerde unutulduğu belirlendi.

Tabut, görevliler tarafından götürüldü.

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