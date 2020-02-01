Cennet koyda büyük tehdit

Cunda Adası’ndaki Ayvalık Tabiat Parkı içerisinde yer alan Pınarboğazı (Ortunç yanı) ile Dalyan (Ada Kamping yanı)kıyılarının 20 yıllığına kiralanması için 11 Şubat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak ihale Ayvalık halkının tepkisine yol açtı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergün, “İhalenin iptali için gereken müracaat ve girişimlerde bulunacağız. İhale iptal edilmezse belediye olarak katılıp söz konusu kıyılarda doğal dokuya zarar vermeden halka ücretsiz hizmet vereceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak ihalenin ardından, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı ile Dalyan kıyılarında kafeterya, restoran, mescit gibi yapılar inşa edileceği, halkın ücretsiz yararlandığı kıyı bandının rant odaklı işletmeciliğe kurban edileceği öne sürülüyor. İhale Kanunu’nun 37. maddesine göre “kapalı teklif usulü” ile yapılacağı duyurulan ihale sonunda “kullanım alanına ait kapı girişi” ve “büfe işletmeciliği işi” 20 yıllığına şahıs veya özel işletmelerin uhdesine geçmiş olacak.

‘En güzel koylar’

Pınarboğazı Günübirlik Kullanım Alanı için 43 bin 743 lira, Dalyan Günübirlik Kullanım Alanı için de 43 bin 502 liralık muhammen bedeli belirlendi.

Ayvalık Tabiat Platformu Sözcüsü Nebahat Dinler, Ayvalık’ın en güzel koylarından Ortunç Koyu’nun halkın elinden alınmak istediğini belirterek, şunları söyledi: “Ada Camping ile Ortunç Motel çevresinde halk plajı olarak kullanılan alanlar ihale ile özel şahıslara kiralanmak isteniyor. Geçen yıl bir proje hazırlatıldığını duymuştuk. Söz konusu pojesinin içeriğinde plaj voleybol sahası, yürüyüş sahaları, kafetarya, restoranlar planlanıyor. Ancak ihaleye çıkartılan bölge dar bir kıyı şeridi ve Ayvalık halkının rahatça, ücretsiz kullandığı plajlar.

İnternet sitelerinde de duyurulan bu ihale, Tabiat Parkı’nın bireysel çıkarlar ve rant planlarına ne kadar kolay kurban edilebildiğini bir kez daha gösterdi. Kıyı şeridi ve koyların önemli bir bölümü Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içinde yer alıyor. Planlamada özel sektöre kiralanacak alanlarda mescit, kafeterya, restoran, tuvalet gibi yapılar açılacağı, sahillere giriş-çıkışların ücret karşılığında yapılacağı açıkça belirtiliyor. Anayasa ile Kıyı kanunu ve bağlı yönetmeliklerde kıyı alanlarının kamuya ait olduğunu ve herkesin serbestçe kullanımına açık olması gerektiği belirtilir. 11 Şubat’taki bu ihalenin iptal edilmesi için kampanya yürüteceğiz.”

‘İptal edilmesi için girişimde bulunacağız’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergün de bölgenin yapılaşmaya açılmasına tepki gösterdi. Ergün, “İhalenin iptali için gereken müracaat ve girişimlerde bulunacağız. İhale iptal edilmezse belediye olarak katılıp söz konusu kıyılarda doğal dokuya zarar vermeden halka ücretsiz hizmet vereceğiz. İhalenin iptal edileceğine inanıyoruz. Ayvalık halkı bu ihaleye, doğal alanlarının ranta açılmasına karşı çıkıyor” dedi.

‘Kıyılar paralı hale gelecek’

Çevre aktivistlerinden Arif Namlı da, ihalenin bir an önce iptal edilmesi için yasal haklarını kullanacaklarını söyledi. Namlı, “Halka açık kıyılarımız paralı hale getirilmek isteniyor. İhalenin iptali için yasal hakkımızı kullanacağız” ifadelerini kullandı.